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Самохина Анастасия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1885 ст.

Сын: Самохин Максим Давидович

Отец ребёнка: Самохин Давыд Григорьев

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.

Дочь: Авилова Варвара Давидовна

Отец ребёнка: Самохин Давыд Григорьев

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.06.1899

Сын: Самохин Иван Давидович

Отец ребёнка: Самохин Давыд Григорьев

Смерть
Неизвестно
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