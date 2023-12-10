Самохина Анастасия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1885 ст.
Отец ребёнка: Самохин Давыд Григорьев
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.
Дочь: Авилова Варвара Давидовна
Отец ребёнка: Самохин Давыд Григорьев
Рождение ребёнка
26.06.1899
Отец ребёнка: Самохин Давыд Григорьев
Смерть
Неизвестно