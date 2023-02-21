Смертина Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смертина Варвара Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смертин Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смертин Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смертин Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смертин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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