Смертина Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1924
Рождение ребёнка
19.04.1929
Рождение ребёнка
02.05.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.05.1942
Рождение ребёнка
05.08.1942
Смерть
Неизвестно