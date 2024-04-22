Сухомлин Михаил Сидорович
Место рождения
Дата рождения02.06.1902
Дата смерти07.11.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1902
Рождение ребёнка
15.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безус Анна Малаховна
Федоровка, Сорочинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безус Анна Малаховна
Смерть
07.11.1985
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область