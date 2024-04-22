Сухомлин Михаил Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухомлин Михаил Сидорович

Сухомлин Михаил Сидорович

Место рождения

Троицкое, Сорочинский, Оренбургская область

Дата рождения

02.06.1902

Дата смерти

07.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безус Анна Малаховна

Федоровка, Сорочинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безус Анна Малаховна

Смерть
07.11.1985
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close