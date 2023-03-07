Юрасов Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрасов Сергей Павлович

Юрасов Сергей Павлович

avatar

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

04.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.05.2017

Сын: Юрасов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Головилова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
19.07.2019

Дочь: Юрасова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Головилова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрасов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Головилова Татьяна Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close