Юрасов Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения04.01.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.2017
Мать ребёнка: Головилова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
19.07.2019
Дочь: Юрасова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Головилова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Головилова Татьяна Андреевна