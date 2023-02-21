Шкода Борис Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода Борис Константинович

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Место рождения

Северо-Задонск

Дата рождения

?.06.1952

Дата смерти

?.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1952

Отец: Шкода Константин

Мать: Екатерина

Северо-Задонск
Рождение ребёнка
09.04.1975

Сын: Шкода Константин Борисович

Мать ребёнка: Шкода Татьяна Андреевна

г.Москва
Бракосочетание
1975

Жена: Шкода Татьяна Андреевна

Развод
Неизвестно

Жена: Шкода Татьяна Андреевна

Смерть
?.12.1993
Причина смерти: Сердечный приступ
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