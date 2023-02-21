Шкода Борис Константинович
Место рожденияСеверо-Задонск
Дата рождения?.06.1952
Дата смерти?.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1952
Отец: Шкода Константин
Мать: Екатерина
Северо-Задонск
Рождение ребёнка
09.04.1975
Сын: Шкода Константин Борисович
Мать ребёнка: Шкода Татьяна Андреевна
г.Москва
Бракосочетание
1975
Жена: Шкода Татьяна Андреевна
Развод
Неизвестно
Жена: Шкода Татьяна Андреевна
Смерть
?.12.1993
Причина смерти: Сердечный приступ