Кудрявцева (Кудрявцева) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Кудрявцева) Инна

Место рождения

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1966

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
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