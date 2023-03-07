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Ранеткин Иван Иванович

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Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.09.1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1793 ст.

Отец: Ранеткин Иван Ермолаевич

Мать: Ранеткина Ефимья Ермолаевна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1799 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1799
Место жительства
1821 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Место жительства
1831 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1831
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ранеткин Борис Иванович

Мать ребёнка: Ранеткина Василиса Ивановна

Место жительства
1844 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1844
Место жительства
1853 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1853
Место жительства
1865 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1865
Смерть
Неизвестно
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