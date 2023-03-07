Ранеткин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения19.09.1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1793 ст.
Место жительства
1799 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1799
Место жительства
1821 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Место жительства
1831 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1831
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Ранеткина Василиса Ивановна
Место жительства
1844 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1844
Место жительства
1853 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1853
Место жительства
1865 ст.
Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1865
Смерть
Неизвестно