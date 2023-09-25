Бондаренко Роман Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.2013
Дочь: Бондаренко Дарья Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.2017
Сын: Бондаренко Дмитрий Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности