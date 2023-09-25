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Бондаренко Роман Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1982

Отец: Бондаренко Владимир Анатольевич

Мать: Бондаренко (Лежанко) Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.2013

Дочь: Бондаренко Дарья Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.2017

Сын: Бондаренко Дмитрий Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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