Наталья Федулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Косьмин
Рождение ребёнка
1852
Сын: Герасим Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Косьмин
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Параскева Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Косьмин
Работа или профессия
Неизвестно