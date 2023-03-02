(Исаева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исаева) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1913

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
1951 г.р.

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1913

Отец: Исаев Артём

Мать: Мария

Рождение ребёнка
03.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Решетников Александр

Рождение ребёнка
1942

Сын: Решетников Николай

Отец ребёнка: Решетников Александр

Рождение ребёнка
22.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Решетников Александр

Рождение ребёнка
01.09.1949

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Решетников Александр

Рождение ребёнка
04.11.1951

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Решетников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетников Александр

Смерть
1986
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