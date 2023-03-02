(Исаева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1913
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1913
Отец: Исаев Артём
Мать: Мария
Рождение ребёнка
03.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Решетников Александр
Рождение ребёнка
1942
Сын: Решетников Николай
Отец ребёнка: Решетников Александр
Рождение ребёнка
22.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Решетников Александр
Рождение ребёнка
01.09.1949
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Решетников Александр
Рождение ребёнка
04.11.1951
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Решетников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Решетников Александр
Смерть
1986