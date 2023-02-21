Давыдов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Давыдов Давид

Мать: Давыдова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Давыдов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Федора

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Давыдов Пракофий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Давыдов Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1857
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