Давыдов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Давыдов Давид
Рождение ребёнка
1830
Сын: Давыдов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Федора
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Давыдов Пракофий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Давыдов Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1857