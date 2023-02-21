Якимов Константин Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Константин Антонович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1928

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1951 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
1950

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
1951

Сын: Якимов николай Константинович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1953

Сын: Якимов Петр Константинович

Мать ребёнка: Екатерина

п.Октябрьский Куйбышевского района Новосибирской обл
Рождение ребёнка
03.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Россия Новосибирская область Куйбышевский район п.Октябрьский
Работа или профессия
По 1978
Барабинский мясокомбинат
водитель на мясокомбинате
Смерть
1985
п.Октябрьский Куйбышевского района Новосибирской обл
Похороны
Неизвестно
п.Октябрьский Куйбышескского района НСО
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