Якимов Константин Антонович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1928
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
1950
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
1951
Сын: Якимов николай Константинович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1953
Сын: Якимов Петр Константинович
Мать ребёнка: Екатерина
п.Октябрьский Куйбышевского района Новосибирской обл
Рождение ребёнка
03.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина
Россия Новосибирская область Куйбышевский район п.Октябрьский
Работа или профессия
По 1978
Барабинский мясокомбинат
водитель на мясокомбинате
Смерть
1985
п.Октябрьский Куйбышевского района Новосибирской обл
Похороны
Неизвестно
п.Октябрьский Куйбышескского района НСО