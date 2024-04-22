Екатерина Минова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Мина Потапов (Ич)
Мать: Дарья Егорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
26.08.1860 ст.
Дочь: Наталия Степанова (Вна)
Отец ребёнка: Степан Федоров (Ич)
Рождение ребёнка
15.07.1866 ст.
Дочь: Марина Степанова (Вна)
Отец ребёнка: Степан Федоров (Ич)
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.
Сын: Степан Степанов (Ич)
Отец ребёнка: Степан Федоров (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Федоров (Ич)
Смерть
Неизвестно