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Екатерина Минова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Мина Потапов (Ич)

Мать: Дарья Егорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
26.08.1860 ст.

Дочь: Наталия Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1866 ст.

Дочь: Марина Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.

Сын: Степан Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Федоров (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Федоров (Ич)

Смерть
Неизвестно
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