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ГлавнаяЛюдиОвсянников Алексей Романович

Овсянников Алексей Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1920

Дата смерти

13.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

1944 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1944

Сын: Овсянников Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Овсянникова Галина (Агафья) Андреевна

Рождение ребёнка
13.02.1947

Сын: Овсянников Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Овсянникова Галина (Агафья) Андреевна

Рождение ребёнка
14.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова Галина (Агафья) Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Галина (Агафья) Андреевна

Смерть
13.08.1982