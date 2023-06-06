Овсянников Алексей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1920
Дата смерти13.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1944
Сын: Овсянников Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Овсянникова Галина (Агафья) Андреевна
Рождение ребёнка
13.02.1947
Сын: Овсянников Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Овсянникова Галина (Агафья) Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овсянникова Галина (Агафья) Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1982