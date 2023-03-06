Козина Аграфена Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Аграфена Евфимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Евфим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Козин Перфил Кондратьевич

Отец ребёнка: Козин Кондрат Егорович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Козин Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Козин Кондрат Егорович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Козин Евфим Кондратьевич

Отец ребёнка: Козин Кондрат Егорович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Козин Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Козин Кондрат Егорович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Козин Феофан (Афонасий) Кондратьевич

Отец ребёнка: Козин Кондрат Егорович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Кондрат Егорович

Смерть
Неизвестно
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