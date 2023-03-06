Козина Аграфена Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Евфим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Козин Перфил Кондратьевич
Отец ребёнка: Козин Кондрат Егорович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Козин Кондрат Егорович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Козин Кондрат Егорович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Козин Кондрат Егорович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Козин Феофан (Афонасий) Кондратьевич
Отец ребёнка: Козин Кондрат Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно