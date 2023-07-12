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Хорошев Александр Николаевич

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

15.01.1950

Дата смерти

12.07.2023

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1950

Отец: Хорошев Николай Иванович

Мать: Хорошева Руфина Александровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Сталевар
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
12.07.2023
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Острая сердечная недостаточность