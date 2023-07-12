Хорошев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1950
Дата смерти12.07.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1950
Рождение ребёнка
16.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Сталевар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.07.2023
Причина смерти: Острая сердечная недостаточность