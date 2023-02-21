Климук (Кирилюк) Ксения Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913 ст.
Отец: Кирилюк Фадей известно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1931
Сын: Климук Иван Иванович
Отец ребёнка: Климук Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1933
Отец ребёнка: Климук Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.05.1935
Дочь: Климук Мария Ивановна
Отец ребёнка: Климук Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1938
Дочь: Климук Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Климук Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.02.1942
Дочь: Климук Нина Ивановна
Отец ребёнка: Климук Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно