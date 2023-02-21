Климук (Кирилюк) Ксения Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Кирилюк) Ксения Фадеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913 ст.

Отец: Кирилюк Фадей известно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1931

Сын: Климук Иван Иванович

Отец ребёнка: Климук Иван Васильевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.03.1933

Сын: Климук Николай Иванович

Отец ребёнка: Климук Иван Васильевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.05.1935

Дочь: Климук Мария Ивановна

Отец ребёнка: Климук Иван Васильевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
20.08.1938

Дочь: Климук Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Климук Иван Васильевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.02.1942

Дочь: Климук Нина Ивановна

Отец ребёнка: Климук Иван Васильевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климук Иван Васильевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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