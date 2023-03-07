Волыгина (Миронова) Наталья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1889
Дата смерти16.08.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1889
Отец: Миронов Георгий
Бракосочетание
Между 1906 и 1908 ст.
Есть фотография
Рождение ребёнка
До 1908
Сын: Волыгин Николай Александрович
Отец ребёнка: Волыгин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Небелёнова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Волыгин Александр Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1912
Дочь: Волыгина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Волыгин Александр Петрович
Рождение ребёнка
17.08.1916
Сын: Волыгин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Волыгин Александр Петрович
Смерть
16.08.1978