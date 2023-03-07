Волыгина (Миронова) Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волыгина (Миронова) Наталья Георгиевна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

08.09.1889

Дата смерти

16.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1889

Отец: Миронов Георгий

Мать: Миронова Марфа Васильевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Между 1906 и 1908 ст.

Муж: Волыгин Александр Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Есть фотография
Рождение ребёнка
До 1908

Сын: Волыгин Николай Александрович

Отец ребёнка: Волыгин Александр Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Небелёнова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Волыгин Александр Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.08.1912

Дочь: Волыгина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Волыгин Александр Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.08.1916

Сын: Волыгин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Волыгин Александр Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
16.08.1978
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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