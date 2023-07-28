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Тамербек Хайруллин

Место рождения

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Хайрулла Хуснутдинов

Мать: не указана

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Хайруллин Сулейман Тамербекович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мукарама Тамербековна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магуза Тамербековна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Рузалин Тамербекович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Абдулла Тамербекович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно