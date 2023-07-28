Тамербек Хайруллин
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Хайрулла Хуснутдинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Хайруллин Сулейман Тамербекович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мукарама Тамербековна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магуза Тамербековна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Рузалин Тамербекович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Абдулла Тамербекович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно