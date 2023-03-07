Сахибуллин Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахибуллин Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.02.2002

Жена: Сахибуллина Татьяна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.2002

Сын: Сахибуллин Денис

Мать ребёнка: Сахибуллина Татьяна

Рождение ребёнка
30.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахибуллина Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: Сахибуллина Татьяна

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