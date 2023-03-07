Сахибуллин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.2002
Жена: Сахибуллина Татьяна
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.2002
Сын: Сахибуллин Денис
Мать ребёнка: Сахибуллина Татьяна
Рождение ребёнка
30.05.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахибуллина Татьяна
Развод
Неизвестно
Жена: Сахибуллина Татьяна