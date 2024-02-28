Стрыгин Афанасий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения14.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1903
Отец: Стрыгин Гаврил Иосифович
Мать: Стрыгина Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
13.09.1925
Дочь: Макарова Клавдия Афанасьевна
Мать ребёнка: Стрыгина Ксения Мироновна
Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрыгин Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Стрыгина Ксения Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрыгина Ксения Мироновна
Смерть
Неизвестно