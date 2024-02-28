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Стрыгин Афанасий Гаврилович

Место рождения

Западная Старинка, Ярославская волость, Козловский уезд

Дата рождения

14.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1903

Отец: Стрыгин Гаврил Иосифович

Мать: Стрыгина Мария Сидоровна

Западная Старинка, Ярославская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1925

Дочь: Макарова Клавдия Афанасьевна

Мать ребёнка: Стрыгина Ксения Мироновна

Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрыгин Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Стрыгина Ксения Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрыгина Ксения Мироновна

Смерть
Неизвестно
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