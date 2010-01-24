Тушев вениамин федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушев вениамин федорович

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Место рождения

Пестово, Мытищи, Московская область

Дата рождения

10.12.1935

Дата смерти

24.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1935

Отец: Тушев федор евдокимович

Мать: Тушева Акулина егоровна

Пестово, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1958

Сын: Тушев игорь Вениаминович

Мать ребёнка: Тушева вера сергеевна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушева вера сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тушев сергей вениаминович

Мать ребёнка: Тушева вера сергеевна

Смерть
24.01.2010
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