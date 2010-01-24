Тушев вениамин федорович
Место рождения
Дата рождения10.12.1935
Дата смерти24.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1935
Отец: Тушев федор евдокимович
Мать: Тушева Акулина егоровна
Рождение ребёнка
11.11.1958
Мать ребёнка: Тушева вера сергеевна
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тушева вера сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тушев сергей вениаминович
Мать ребёнка: Тушева вера сергеевна
Смерть
24.01.2010