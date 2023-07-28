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Гуров Сергей Константинович

Место рождения

Обухово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуров Константин

Мать: Гурова Мать

Обухово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1887 ст.

Жена: Гурова Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
12.02.1888 ст.

Сын: Гуров Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Гурова Елизавета Алексеевна

Обухово, Раменский муниципальный район, Московская область
Восприемник
Неизвестно
Гжель, Раменский муниципальный район, Московская область
Успенская церковь, запись №-20ж Крестная дочь: Гурова Евдокия Адриановна - родная племянница (дочь брата)
Смерть
Неизвестно