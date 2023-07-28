Гуров Сергей Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуров Константин
Мать: Гурова Мать
Бракосочетание
Около 1887 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1888 ст.
Мать ребёнка: Гурова Елизавета Алексеевна
Восприемник
Неизвестно
Гжель, Раменский муниципальный район, Московская область
Успенская церковь, запись №-20ж Крестная дочь: Гурова Евдокия Адриановна - родная племянница (дочь брата)
Смерть
Неизвестно