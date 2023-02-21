Королева Наталья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Наталья Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Королев Петр Козьмич

Отец ребёнка: Королев Козьма Максимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Королев Дмитрий Козьмич

Отец ребёнка: Королев Козьма Максимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Королев Василий Козьмич

Отец ребёнка: Королев Козьма Максимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Королев Матвей Козьмич

Отец ребёнка: Королев Козьма Максимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Козьма Максимов

Смерть
Неизвестно
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