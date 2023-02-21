Пономарёва Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти14.07.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Капитолина Макаровна
Отец ребёнка: Пономарёв Макар Тихонович
Рождение ребёнка
03.08.1888
Дочь: Мария Макаровна
Отец ребёнка: Пономарёв Макар Тихонович
Бракосочетание
До 1888
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1908
Причина смерти: От продолжительной болезни
Похороны
16.07.1908
Христианское кладбище