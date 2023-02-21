Пономарёва Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

14.07.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1864 и 1865 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Капитолина Макаровна

Отец ребёнка: Пономарёв Макар Тихонович

Рождение ребёнка
03.08.1888

Дочь: Мария Макаровна

Отец ребёнка: Пономарёв Макар Тихонович

Бракосочетание
До 1888

Муж: Пономарёв Макар Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
14.07.1908
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От продолжительной болезни
Похороны
16.07.1908
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Христианское кладбище
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