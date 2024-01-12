свадьба: «крестьянина д.Щиброво Михаила Яковлева сын Яков 19 лет и д.Гавриково умершего крестьянина Никифора Сергеева дочь девица Анисия 18 лет

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