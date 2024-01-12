Кривошеин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти08.06.1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Кривошеин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1841
Жена: Кривошеина Анисия
свадьба: «крестьянина д.Щиброво Михаила Яковлева сын Яков 19 лет и д.Гавриково умершего крестьянина Никифора Сергеева дочь девица Анисия 18 лет
Рождение ребёнка
22.10.1846
Сын: Кривошеин Яков
Мать ребёнка: Кривошеина Анисия
д.Щиброво
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кривошеин Иван
Мать ребёнка: Кривошеина Анисия
д.Щиброво
Смерть
08.06.1875