Кривошеин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

08.06.1875

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кривошеин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1841

Жена: Кривошеина Анисия

свадьба: «крестьянина д.Щиброво Михаила Яковлева сын Яков 19 лет и д.Гавриково умершего крестьянина Никифора Сергеева дочь девица Анисия 18 лет
Рождение ребёнка
22.10.1846

Сын: Кривошеин Яков

Мать ребёнка: Кривошеина Анисия

д.Щиброво
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кривошеин Иван

Мать ребёнка: Кривошеина Анисия

д.Щиброво
Смерть
08.06.1875
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