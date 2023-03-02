Фира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: ?

Мать: Manya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1979
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