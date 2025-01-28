Думченко павел андреевич 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Думченко павел андреевич

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Место рождения

Старая Каменка, Славгородский район, Могилёвская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

гц
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Думченко андрей васильевич

Мать: не указана

Старая Каменка, Славгородский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думченко (Руденко) алексадра ивановна

Работа или профессия
1887
Мирогощь, Чериковский район, Могилёвская область
учитель земской школы в д.Мирогощь, школа помещалась в наемном доме , оплата учителя 50 руб. в месяц учащихся 13 мальчиков и 2 девочки учитель Думченко Павел Андреевич на тот момент имел звание начал... Показать все
Работа или профессия
Между 1888 и 1889
Веприн, Дубровицкая волость, Чериковский уезд
учитель земской школы деревня Веприн Могилевская губерния, Чериковский уезд, Дубровицкая волость школа помещалась в общественном доме учеников 31 мальчик оплата учителя 15 руб.в месяц
Упоминание
С ?.06.1889
Левковщина, Чаусский район, Могилёвская область
упоминается в документах на получение займа группой крестьян Чериковского уезда в Могилевском отделении Крестьянского поземельного банка для приобретения фольварка Левковщинский в Чаусском уезде Глад... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.

Сын: Думченко николай павлович

Мать ребёнка: Думченко (Руденко) алексадра ивановна

Голени 1, Могилёвский район, Могилёвская область
Работа или профессия
1898
Черневка, Дрибинский район, Могилёвская область
В возрасте 35 лет работал учителем Чернявского народного училища Село (местечко)Чернявка (Чернявки) Чернявская волость Чаусского уезда Могилевской губернии. Сейчас Черневка - деревня в Дрибинском рай... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1898 ст.

Сын: Думченко василий павлович

Мать ребёнка: Думченко (Руденко) алексадра ивановна

Черневка, Дрибинский район, Могилёвская область
запись о рождении в метрической книге за 1898 г. Черневской Свято Духовной церкви
Место жительства
1903 или 1907
Старинка, Старинская волость, Чериковский уезд
Работа или профессия
1903 или 1907
Старинка, Старинская волость, Чериковский уезд
служил учителем в Старинковском Земском Училище (387(77) Памятная книжка могилевской губернии за 1908г.)
Рождение ребёнка
31.08.1903 ст.

Дочь: Гальперина (Думченко) елизавета павловна

Мать ребёнка: Думченко (Руденко) алексадра ивановна

Старинка, Старинская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1906 ст.

Сын: Думченко валентин павлович

Мать ребёнка: Думченко (Руденко) алексадра ивановна

Старинка, Старинская волость, Чериковский уезд
Работа или профессия
С 1907 по 1929
Екатерининское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
в 1907г. организовал 3-х классную (затем стала 4-х классной)земскую сельскую хуторскую школу в д. Мокино Сивинского района Пермской губернии (здание школы построено 1909г. , где работал до 1929г. Коор... Показать все
Место жительства
С 1907 по 1930
Екатерининское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Координаты бывшего здания коммуны "Искра" (хутор, починок Думченко- 24 участок, поселок в 6 дворов где жили все Думченко переехавшие из Белоруссии) 58.508385,54.165363
Место жительства
С 1930 по 1938
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
С 1930 по 1938
Саратов, город Саратов, Саратовская область
пчеловод в учхозе Тимирязевского техникума сельского хозяйства
Смерть
1938
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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