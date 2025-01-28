Думченко павел андреевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Думченко андрей васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1887
Мирогощь, Чериковский район, Могилёвская область
учитель земской школы в д.Мирогощь, школа помещалась в наемном доме , оплата учителя 50 руб. в месяц учащихся 13 мальчиков и 2 девочки учитель Думченко Павел Андреевич на тот момент имел звание начал... Показать все
Работа или профессия
Между 1888 и 1889
Веприн, Дубровицкая волость, Чериковский уезд
учитель земской школы деревня Веприн Могилевская губерния, Чериковский уезд, Дубровицкая волость школа помещалась в общественном доме учеников 31 мальчик оплата учителя 15 руб.в месяц
Упоминание
С ?.06.1889
Левковщина, Чаусский район, Могилёвская область
упоминается в документах на получение займа группой крестьян Чериковского уезда в Могилевском отделении Крестьянского поземельного банка для приобретения фольварка Левковщинский в Чаусском уезде Глад... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.
Сын: Думченко николай павлович
Мать ребёнка: Думченко (Руденко) алексадра ивановна
Голени 1, Могилёвский район, Могилёвская область
Работа или профессия
1898
В возрасте 35 лет работал учителем Чернявского народного училища Село (местечко)Чернявка (Чернявки) Чернявская волость Чаусского уезда Могилевской губернии. Сейчас Черневка - деревня в Дрибинском рай... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1898 ст.
Сын: Думченко василий павлович
Мать ребёнка: Думченко (Руденко) алексадра ивановна
запись о рождении в метрической книге за 1898 г. Черневской Свято Духовной церкви
Место жительства
1903 или 1907
Работа или профессия
1903 или 1907
служил учителем в Старинковском Земском Училище (387(77) Памятная книжка могилевской губернии за 1908г.)
Рождение ребёнка
31.08.1903 ст.
Дочь: Гальперина (Думченко) елизавета павловна
Мать ребёнка: Думченко (Руденко) алексадра ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1906 ст.
Сын: Думченко валентин павлович
Мать ребёнка: Думченко (Руденко) алексадра ивановна
Работа или профессия
С 1907 по 1929
в 1907г. организовал 3-х классную (затем стала 4-х классной)земскую сельскую хуторскую школу в д. Мокино Сивинского района Пермской губернии (здание школы построено 1909г. , где работал до 1929г. Коор... Показать все
Место жительства
С 1907 по 1930
Координаты бывшего здания коммуны "Искра" (хутор, починок Думченко- 24 участок, поселок в 6 дворов где жили все Думченко переехавшие из Белоруссии) 58.508385,54.165363
Место жительства
С 1930 по 1938
Работа или профессия
С 1930 по 1938
пчеловод в учхозе Тимирязевского техникума сельского хозяйства
Смерть
1938