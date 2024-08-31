Ломоть Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломоть Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломать Сила Львов

Рождение ребёнка
02.04.1903 ст.

Дочь: Ломоть Любовь Силовна

Отец ребёнка: Ломать Сила Львов

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.

Сын: Ломоть Филип Силов

Отец ребёнка: Ломать Сила Львов

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.

Сын: Ломоть Сергей Силов

Отец ребёнка: Ломать Сила Львов

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
14.01.1910 ст.

Сын: Ломоть Сила Силов

Отец ребёнка: Ломать Сила Львов

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
29.12.1912 ст.

Сын: Ломоть Косьма (Кузьма) Силов

Отец ребёнка: Ломать Сила Львов

Карабаны, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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