Ломоть Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ломать Сила Львов
Рождение ребёнка
02.04.1903 ст.
Дочь: Ломоть Любовь Силовна
Отец ребёнка: Ломать Сила Львов
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.
Сын: Ломоть Филип Силов
Отец ребёнка: Ломать Сила Львов
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.
Сын: Ломоть Сергей Силов
Отец ребёнка: Ломать Сила Львов
Рождение ребёнка
14.01.1910 ст.
Сын: Ломоть Сила Силов
Отец ребёнка: Ломать Сила Львов
Рождение ребёнка
29.12.1912 ст.
Сын: Ломоть Косьма (Кузьма) Силов
Отец ребёнка: Ломать Сила Львов
Смерть
Неизвестно