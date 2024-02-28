Шиафетдинов Хуббиходжа
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шиапов Аубякер
Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шиапов Ибрагим
Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Муршидя
Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шиапов Абубякир Ходжинович
Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шиапов Абдулхамит
Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шиапов Абдулкаюм Ходжинович
Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Шиапова Хафизя
Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.03.1925
Сын: Шиапов Абдулвядут Лейтенант Ходжинович
Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно