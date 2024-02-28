Шиафетдинов Хуббиходжа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиафетдинов Хуббиходжа

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Шиапов Аубякер

Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шиапов Ибрагим

Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Муршидя

Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шиапов Абубякир Ходжинович

Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шиапов Абдулхамит

Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шиапов Абдулкаюм Ходжинович

Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шиапова Хафизя

Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
09.03.1925

Сын: Шиапов Абдулвядут Лейтенант Ходжинович

Мать ребёнка: Хадича Асфяндияр Кызы

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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