Муллагильдин Мугин Нагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муллагильдин Мугин Нагимович

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Место рождения

Больше-Черниговский р-н с.Утекаево

Дата рождения

26.12.1939

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

1957 г.р.
1957 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1939

Отец: Муллагильдин Нагим Самукович

Мать: Муллагильдина Латифа

Больше-Черниговский р-н с.Утекаево
Рождение ребёнка
13.07.1957

Сын: Муллагильдин ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.1957

Сын: Муллагильдин Галим Мугинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п.Южный
Рождение ребёнка
17.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
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