Прилипухов Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилипухов Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прилипухов Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1919

Сын: Прилипухов Алексей

Мать ребёнка: ?

Тамбовская обл., Гавриловский р-н, д. Петровка; Воронежская обл., Нижнедевицкий р-н, Петровка; Тамбовская обл., Ракшинский р-н, д. Петровка; ст. Курская
Рождение ребёнка
1922

Сын: Прилипухов Тимофей

Мать ребёнка: ?

Московская обл., Куровской р-н, п. Куров
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прилипухов Иван

Мать ребёнка: ?

Рязанская обл., Сараевский р-н, ст. Верда; Московско-Рязанская ж/д, ст. Вердо
Смерть
Неизвестно