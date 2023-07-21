Прилипухов Данил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Прилипухов Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1919
Сын: Прилипухов Алексей
Мать ребёнка: ?
Тамбовская обл., Гавриловский р-н, д. Петровка; Воронежская обл., Нижнедевицкий р-н, Петровка; Тамбовская обл., Ракшинский р-н, д. Петровка; ст. Курская
Рождение ребёнка
1922
Сын: Прилипухов Тимофей
Мать ребёнка: ?
Московская обл., Куровской р-н, п. Куров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прилипухов Иван
Мать ребёнка: ?
Рязанская обл., Сараевский р-н, ст. Верда; Московско-Рязанская ж/д, ст. Вердо
Смерть
Неизвестно