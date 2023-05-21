Ерофеева Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Орестов Савватий

Отец ребёнка: Ильин Орест

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Орестов Иван

Отец ребёнка: Ильин Орест

Рождение ребёнка
18.06.1881 ст.

Дочь: Орестова Агрипина

Отец ребёнка: Ильин Орест

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орестова Евдокия

Отец ребёнка: Ильин Орест

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Орест

Смерть
Неизвестно
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