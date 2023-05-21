Ерофеева Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Орестов Савватий
Отец ребёнка: Ильин Орест
Рождение ребёнка
1874
Сын: Орестов Иван
Отец ребёнка: Ильин Орест
Рождение ребёнка
18.06.1881 ст.
Дочь: Орестова Агрипина
Отец ребёнка: Ильин Орест
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орестова Евдокия
Отец ребёнка: Ильин Орест
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Орест
Смерть
Неизвестно