Анна Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ткаченко Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Ткаченко Никифор Петрович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ткаченко Никифор Никифорович

Отец ребёнка: Ткаченко Никифор Петрович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
10.06.1822

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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