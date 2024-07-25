Анна Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ткаченко Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Ткаченко Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ткаченко Никифор Никифорович
Отец ребёнка: Ткаченко Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Рождение ребёнка
10.06.1822
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Плодистый Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно