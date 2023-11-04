Копылов Арсений Адрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Арсений Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1913

Жена: Копылова Евфимия Алексеевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1923 (1913г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Марковка https://yandex.ru/archive/catalog/b16fe05b-7f10-46a6-b0d1-2e3a19d96438... Показать все
Смерть
Неизвестно
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