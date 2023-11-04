Копылов Арсений Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1913
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1923 (1913г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Марковка https://yandex.ru/archive/catalog/b16fe05b-7f10-46a6-b0d1-2e3a19d96438... Показать все
Смерть
Неизвестно