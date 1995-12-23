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Безгинский Илья Владимирович
Безгинский Илья Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.1995
Пол
Мужской
Отец
Безгинский Владимир Николаевич
1974 г.р.
Мать
Безгинская (Житникова) Наталия Николаевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1995
Отец:
Безгинский Владимир Николаевич
Мать:
Безгинская Наталия Николаевна
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