Егор Филиппович-Григорьевич
Место рожденияДеревня Бажарова, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1832 и 1834
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1834
Отец: Феодор Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Филип Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Иустиния Егоровна
Мать ребёнка: Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Евгения Егоровна
Мать ребёнка: Васса Дмитриевна
Смерть
До 1864