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Егор Филиппович-Григорьевич

Место рождения

Деревня Бажарова, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1832 и 1834

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Отец

Между 1799 и 1800 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1834

Отец: Феодор Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Филип Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Иустиния Егоровна

Мать ребёнка: Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Евгения Егоровна

Мать ребёнка: Васса Дмитриевна

Смерть
До 1864

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