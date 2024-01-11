Габделганиев Хадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габделганиев Хадий

Место рождения

д.Новый Салаусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдулкаримов Абдулганий

Мать: не указана

д.Новый Салаусь
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Разия

Мать ребёнка: Хадиева Бибигазза

д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Рождение ребёнка
1910

Сын: Хадиев Юсупзян

Мать ребёнка: Хадиева Бибигазза

Новая Салаусь
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Хоршия

Мать ребёнка: Хадиева Бибигазза

д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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