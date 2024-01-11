Габделганиев Хадий
Место рожденияд.Новый Салаусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Абдулкаримов Абдулганий
Мать: не указана
д.Новый Салаусь
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Разия
Мать ребёнка: Хадиева Бибигазза
д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хадиев Юсупзян
Мать ребёнка: Хадиева Бибигазза
Новая Салаусь
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Хоршия
Мать ребёнка: Хадиева Бибигазза
д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Смерть
Неизвестно