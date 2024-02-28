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Карпачёв Сергей Александрович

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Место рождения

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

14.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпачёва Ирина Владимировна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпачёва Ирина Владимировна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпачёва Ирина Владимировна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпачёва Ирина Владимировна

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