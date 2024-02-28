Карпачёв Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения14.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.2012
Рождение ребёнка
29.05.2015
Рождение ребёнка
14.01.2022
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно