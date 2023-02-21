Ефремова Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Семенцова Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
10.03.1901 ст.
Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
28.01.1907 ст.
Дочь: Афонасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
05.06.1908 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.
Дочь: Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
1915 ст.
Сын: Акилина Фёдоровна
Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно