Ефремова Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Мария Никитична

Ефремова Мария Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Семенцова Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
10.03.1901 ст.

Сын: Ефремов Ефим Фёдорович

Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.01.1907 ст.

Дочь: Афонасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.06.1908 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.

Дочь: Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Акилина Фёдоровна

Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Фёдор Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close