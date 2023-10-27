Константиненко (Самарская) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константиненко (Самарская) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1979

Дочь: Глотова Елена Александровна

Отец ребёнка: Константиненко Александр Андреевич

Рождение ребёнка
20.01.1987

Сын: Константиненко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Константиненко Александр Андреевич

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