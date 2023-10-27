Константиненко (Самарская) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1979
Дочь: Глотова Елена Александровна
Отец ребёнка: Константиненко Александр Андреевич
Рождение ребёнка
20.01.1987
Сын: Константиненко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Константиненко Александр Андреевич