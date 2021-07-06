Дунаев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунаев Сергей Александрович

Дунаев Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1975

Дата смерти

06.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
06.07.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close