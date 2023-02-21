Кланева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кланева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кланев Петр

Отец ребёнка: Кланев Абрам

Рождение ребёнка
1791

Сын: Кланев Андрей

Отец ребёнка: Кланев Абрам

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кланев Георгий(Егор)

Отец ребёнка: Кланев Абрам

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кланев Тимофей

Отец ребёнка: Кланев Абрам

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кланев Семен

Отец ребёнка: Кланев Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кланев Абрам

Смерть
Неизвестно
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