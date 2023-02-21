Кланева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кланев Петр
Отец ребёнка: Кланев Абрам
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кланев Андрей
Отец ребёнка: Кланев Абрам
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кланев Георгий(Егор)
Отец ребёнка: Кланев Абрам
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кланев Тимофей
Отец ребёнка: Кланев Абрам
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кланев Семен
Отец ребёнка: Кланев Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кланев Абрам
Смерть
Неизвестно