Моргун Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1976
Дочь: Варваровская Оксана Александровна
Отец ребёнка: Моргун Александр Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1976
Сын: Моргун Андрей Александрович
Отец ребёнка: Моргун Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно