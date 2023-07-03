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Моргун Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1976

Дочь: Варваровская Оксана Александровна

Отец ребёнка: Моргун Александр Петрович

Рождение ребёнка
16.06.1976

Сын: Моргун Андрей Александрович

Отец ребёнка: Моргун Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргун Александр Петрович