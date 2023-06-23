Марфа Филиппова (Филипповна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Корнилов (Корнилович)
Отец ребёнка: Корнилий (Корнил)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Семён Корнилов (Корнилович)
Отец ребёнка: Корнилий (Корнил)
Рождение ребёнка
1837
Сын: Максим Корнилов (Корнилович)
Отец ребёнка: Корнилий (Корнил)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнилий (Корнил)