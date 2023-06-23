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Марфа Филиппова (Филипповна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Корнилов (Корнилович)

Отец ребёнка: Корнилий (Корнил)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Семён Корнилов (Корнилович)

Отец ребёнка: Корнилий (Корнил)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Максим Корнилов (Корнилович)

Отец ребёнка: Корнилий (Корнил)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилий (Корнил)