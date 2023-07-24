Соколова (Харина) Зинаида Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Харина) Зинаида Марковна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1847 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Прозоров Николай

Мать: Харина Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
16.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Михаил Дмитриевич

Томская область, село Могочино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Михаил Дмитриевич

Смерть
Около 1985