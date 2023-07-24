Соколова (Харина) Зинаида Марковна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: Прозоров Николай
Мать: Харина Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
16.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Михаил Дмитриевич
Томская область, село Могочино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1985