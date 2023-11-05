Федора Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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