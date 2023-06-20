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Avdotja
Avdotja
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Leontiy
1804 г.р.
Мать
Akinja Ivanova
1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Leontiy
Мать:
Akinja Ivanova
Смерть
Неизвестно
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