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Avdotja

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Leontiy

Мать: Akinja Ivanova

Смерть
Неизвестно