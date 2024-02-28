Червяк Прокофий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червяк Прокофий Леонтьевич

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

08.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1889

Отец: Червяк Леонтий Васильевич

Мать: Червяк Дарья Федоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PX-T?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XC3-6G33
Бракосочетание
07.11.1910

Жена: Червяк Аграфена Венедиктовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3B-D?cc=4133834
Рождение ребёнка
28.10.1914

Сын: Червяк Дмитрий Прокофьевич

Мать ребёнка: Червяк Аграфена Венедиктовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3YH-W?i=241&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
16.08.1917

Дочь: Червяк Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Червяк Аграфена Венедиктовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3TF-J?i=430&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
07.03.1922

Сын: Червяк Григорий Прокофьевич

Мать ребёнка: Червяк Аграфена Венедиктовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS6-69KS-6?i=408&cc=4133834&cat=1309918
Смерть
Неизвестно
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