Червяк Прокофий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1889
Отец: Червяк Леонтий Васильевич
Мать: Червяк Дарья Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PX-T?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XC3-6G33
Бракосочетание
07.11.1910
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3B-D?cc=4133834
Рождение ребёнка
28.10.1914
Сын: Червяк Дмитрий Прокофьевич
Мать ребёнка: Червяк Аграфена Венедиктовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3YH-W?i=241&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
16.08.1917
Дочь: Червяк Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Червяк Аграфена Венедиктовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3TF-J?i=430&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
07.03.1922
Сын: Червяк Григорий Прокофьевич
Мать ребёнка: Червяк Аграфена Венедиктовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS6-69KS-6?i=408&cc=4133834&cat=1309918
Смерть
Неизвестно