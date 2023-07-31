Преображенский Владимир Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Преображенский Александр
Мать: не указана
Дьяческий сын - из РС
Работа или профессия
21.01.1860 ст.
"принят был в Свияжский Богородицкий Монастырь в качестве помарника"
Образование
1860
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Окончание Казанского Духовного училища
Посвящение в духовный сан
10.12.1861 ст.
Посвящен в стихарь
Работа или профессия
08.03.1865 ст.
Посвящен во дьяка к Свияжскому Богородицкому Собору
Работа или профессия
18.09.1867 ст.
"Перемещен на настоящее место"
Рождение ребёнка
01.01.1869
Дочь: Преображенская Агния Владимировна
Мать ребёнка: Преображенская Клавдия Петрова
Рождение ребёнка
19.09.1871
Дочь: Преображенская Таисия Владимировна
Мать ребёнка: Преображенская Клавдия Петрова
Свидетельство о рождении выдано 25.07.1933г
Рождение ребёнка
27.02.1874 ст.
Сын: Преображенский Аркадий Владимирович
Мать ребёнка: Преображенская Клавдия Петрова
Отец Псаломарь- МК Казанско-Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преображенская Варвара Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Преображенский Иван Владимирович
Мать ребёнка: Преображенская Клавдия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Псаломщик Казанско-Богородицкой церкви
Смерть
Неизвестно