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Преображенский Владимир Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Преображенский Александр

Мать: не указана

Дьяческий сын - из РС
Работа или профессия
21.01.1860 ст.
"принят был в Свияжский Богородицкий Монастырь в качестве помарника"
Образование
1860
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Окончание Казанского Духовного училища
Посвящение в духовный сан
10.12.1861 ст.
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Посвящен в стихарь
Работа или профессия
08.03.1865 ст.
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Посвящен во дьяка к Свияжскому Богородицкому Собору
Работа или профессия
18.09.1867 ст.
Балахчино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
"Перемещен на настоящее место"
Рождение ребёнка
01.01.1869

Дочь: Преображенская Агния Владимировна

Мать ребёнка: Преображенская Клавдия Петрова

Балахчино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1871

Дочь: Преображенская Таисия Владимировна

Мать ребёнка: Преображенская Клавдия Петрова

Балахчино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Свидетельство о рождении выдано 25.07.1933г
Рождение ребёнка
27.02.1874 ст.

Сын: Преображенский Аркадий Владимирович

Мать ребёнка: Преображенская Клавдия Петрова

Балахчино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Отец Псаломарь- МК Казанско-Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преображенская Варвара Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преображенская Клавдия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преображенский Иван Владимирович

Мать ребёнка: Преображенская Клавдия Петрова

Место жительства
Неизвестно
Балахчино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Псаломщик Казанско-Богородицкой церкви
Смерть
Неизвестно
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